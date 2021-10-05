Türkiye Üniversite öğrencileri dikkat! PCR testi zorunluluğu iptal edildi! Valilik duyurdu

Üniversite öğrencileri dikkat! PCR testi zorunluluğu iptal edildi! Valilik duyurdu

Türkiye

Üniversite öğrencileri dikkat! PCR testi zorunluluğu iptal edildi! Valilik duyurdu

Üniversite öğrencilerini ilgilendiren son dakika haberi Eskişehir Valiliği'nden geldi. 2 doz aşı olmayan üniversite öğrencilerinden istenen PCR testi zorunluluğu iptal edildi. İşte Eskişehir Valiliği'nin son dakika açıklaması...

05 Ekim 2021, Salı 13:25 Son Güncelleme:
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Eskişehir'de yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinden 2 doz aşı olmayanlar için istenen PCR testi zorunluluğu iptal edildi.

Eskişehir Valiliği'nce internet sitesinden yapılan açıklamada, yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinin yanı sıra okullara girmek isteyen öğrenci velilerinden ve yurtlarda görevli tüm personelden 2 doz Covid-19 aşısı olmayanlar için istenen negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğunun iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun PCR zorunluluğuna ilişkin 27.08.2021 tarihli ve 39 no´lu kararının 7´nci, 9´uncu ve 10´uncu maddelerinin iptaline oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

PCR TESTİ KARAR NEYDİ?

İptal edilen kararda, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin velilerinden eğitim kurumlarına girmek, yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinden ve yükseköğretim kurumlarında görevli tüm personelden ile tüm resmi ve özel yükseköğretim yurtlarında kalan öğrencilerden, bu yurtlarda görevli tüm personelden aşı olmayanlar için negatif sonuçlu PCR testi istenmesi zorunlu hale getirilmişti.

Eskişehir´de Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerinde yaklaşık 70 bin öğrenci örgün eğitim görüyor.

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