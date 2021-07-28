2021-2022 eğitim yılında ilk kez lisans ya da ön lisans eğitimi alacak öğrencilerin yanı sıra, halihazırda ara sınıflarda eğitim gören üniversiteliler de burs desteği veren kurumları sorguluyor. İşte, üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar hakkında bilgiler...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS VEREN KURUMLAR HANGİLERİ?

TÜBİTAK BURSLARI

TÜBİTAK, üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar arasında yer alıyor. Lisansın yanı sıra yüksek lisans öğrencilerine de burs vermektedir.

Kurum burs vereceği öğrencilerde; ilk 1000'e girmiş olmak ya da olimpiyat alanlarında derece yapmış olmak gibi şartları aramaktadır.

TÜBİTAK bursu için daha detaylı araştırma yapmak için; "https://www.tubitak.gov.tr" internet adresini kullanabilirsiniz.

TÜRK EĞİTİM VAKFI BURSU

Uzun yıllardır üniversite eğitimi alan öğrencilere karşılıksız burs veren Türk Eğitim Vakfı, bu yıl da burs faaliyetlerine devam edecek.

TEV akademik başarısı yüksek öğrenciler ile desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs imkânı sunuyor.

TEV bursuna başvurmak ve detaylı bilgi almak için "http://burs.tev.org.tr" internet adresine giriş yapabilirsiniz.

TÜRK DİYANET VAKFI BURSU

TDV, İlahiyat ve İslam Bilimleri alanlarında eğitim alan öğrencilere burs vermektedir.

Burs başvuru takvimi başladığında "https://diyanetburslari.tdv.org" sitesinden başvurabilir ve detayları öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI BURSU

İstanbul Sanayi Odası Vakfı da sadece yurt içinde öğrenim gören öğrencilere burs imkanı sunmaktadır. İstanbul Sanayi Odası Vakfı burs verebilmek için; başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak şartını aramaktadır.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI BURSU

Toplum Gönüllüleri Vakfı, haftada en az 4 saat toplumsal sorumluluk projelerinde yer alınması şartı ile üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veriyor.

Kurum, bursun devamlılığı için de akademik başarı şartı arıyor.