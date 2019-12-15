Üniversite profesörü eğlenceli ders anlatımıyla fenomen oldu

Instagram çağında gençlerin dikkatini, sosyal medyada paylaşmaya değer buldukları şeyler çekiyor. Öğrencilerinin derse ilgisini uyandırma derdi taşıyan ABD’li fizik ve astronomi profesörü David Wright (69), her dersi eğlenceli bir mizansene dönüştürüyor. Görüntü almayı serbest bırakan profesör, deneyleri için maceradan maceraya atlıyor. Sınıfta ağzıyla alev yapıyor, okul koridorlarında tekerlekli tahta üzerinde kayıyor, çivi dolu sedyeye yatıyor. Üniversitedeki derslerinden kesitlerin paylaşıldığı video sadece bir haftada 20 milyon izlendi. Fenomen olan profesörün derslerine devamsızlık yapan öğrenci yok.









Profesör David Wright'ın öğrencilerinden Erica Church, 'Camın üzerinde yürüdüğü ilk gündü ve ikimiz de telefonumuzu hemen çıkardık ve kayda başladık, o zamandan beri okulda yapacağımız her küçük deneyi kaydettik' dedi.









Profesör Wright, People dergisine yaptığı açıklamada, 'Öğrencileri çok seviyorum çünkü onlar bana enerji veriyorlar. Her yıl yeni bir öğrenci mahsulüm var ve çok istekli ve parlaklar ve gitmeye hazırlar. Benim de devam etmemi sağlıyorlar. Onları hayal kırıklığına uğratmam. Bu beni mutlu ediyor. Onlara biraz daha kolay ulaşabileceğimi ve onlara biraz daha iyi öğretebileceğimi düşünüyorum ve bu daha akılda kalıcı olacak; bu şeyleri uzun süredir hatırlayacaklar' dedi.

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