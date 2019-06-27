Üniversite sınavı YKS, 15-16 Haziran'da gerçekleşti. Sonuçlar sabırsızlıkla bekleniyor. ÖSYM sınav takviminde tarih net olarak verilirken takvimi incelemeyenler "Üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları daha önce önce açıklanan takvime göre 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.

ÖSYM'DEN KONTENJAN KILAVUZU AÇIKLAMASI

"2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur."

2019-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU



