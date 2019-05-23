Üniversite takımı şampiyon oldu
Sezon başında Büyükçekmece Basketbol takımıyla isim sponsorluğuna imza atarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Takımı, şampiyon oldu
Takım, Koç Spor Fest Üniversiteler Türkiye Şampiyonası finalinde Nişantaşı Üniversitesi’ni 90-78 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İstanbul Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Takımı, gelecek sezon Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek.
İstanbul Arel Üniversitesi Basketbol takımı oyuncusu Berkay Candan da şampiyonanın en değerli oyuncusu seçildi.