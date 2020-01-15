Üniversite Turquality kapsamında

350 bin uluslararası öğrenci

Turquality, devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı. Eğitim kalitesini ileri taşımak adına çalışmaya devam edeceklerini belirten İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Türkiye’deki üniversiteler olarak 2023 itibariyle 350 bin uluslararası öğrenci hedefi koyduk.

Uluslararası öğrenci sayımızı yüzde yüz artırmamız gerekiyor. Biz de Turquality kapsamında yapacağımız çalışmalarla 6 bin 500 yabancı öğrenci sayımızı ikiye katlayarak 13 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Eğitimin marka değeri artıyor

Eğitimin marka değeri açısından her geçen gün dünyada ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Aydın, “Bugün dünyada ortalama 280 milyar dolarlık bir eğitim girdisi var. Şu anda dünya üniversitelerinde yaklaşık 7 milyon uluslararası öğrenci var.

Türkiye’de ise 176 bin civarında uluslararası öğrencimiz bulunuyor. Eğitimde marka olursanız dünyadaki bu uluslararası eğitim pazarından ülkemize daha fazla payı getirebiliriz. 6 binin üzerinde uluslararası öğrencimiz var. Bu kaliteyi daha da ileriye taşımak ve daha çok uluslararası öğrenciyi ülkemize getirmek için markanızı dünyanın değişik yerlerine taşımanız gerekiyor” diye konuştu.