Üniversitede ilk yardım merkezi

Merkezin Sağlık Bakanlığı tarafından ‘ilk yardımcı’ yetiştirmek üzere yetkilendirildiğini belirten Merkez Müdürü İlk Yardım Eğitmeni Barış Çakmar, “Eğitimler üniversitemizde Sağlık Bakanlığı’nca onaylı eğitim salonumuzda veriliyor. 16 saatlik eğitimin tamamına devam eden ve sınavlarda başarılı olan katılımcılara Bakanlık onaylı ilk yardımcı sertifikası veriyoruz” dedi.