Eğitim & Kariyer Üniversitede ilk yardım merkezi

Üniversitede ilk yardım merkezi

Eğitim & Kariyer

Üniversitede ilk yardım merkezi

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi faaliyete geçti.

14 Eylül 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Merkezin Sağlık Bakanlığı tarafından ‘ilk yardımcı’ yetiştirmek üzere yetkilendirildiğini belirten Merkez Müdürü İlk Yardım Eğitmeni Barış Çakmar, “Eğitimler üniversitemizde Sağlık Bakanlığı’nca onaylı eğitim salonumuzda veriliyor. 16 saatlik eğitimin tamamına devam eden ve sınavlarda başarılı olan katılımcılara Bakanlık onaylı ilk yardımcı sertifikası veriyoruz” dedi.

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