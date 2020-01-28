Üniversiteden polislere eğitim

İki kurum arasında yapılan işbirliği kapsamında adli tıp, kriminalistik ve olay yeri inceleme konularında INTERPOL’e üye 194 ülke polis teşkilatı mensuplarına eğitim verilecek. Bu programda polisler gerek sosyolojik, gerekse teknik olarak birçok alanda eğitim alacak. Bu eğitim çerçevesinde, 2019 yılından bu yana 300’ün üzerinde emniyet mensubuna 48 saatlik bir eğitim programı ile uluslararası geçerliliği olan sertifika verildi.