Üniversiteler açılıyor mu son dakika! Üniversiteler açılacak mı?
Son dakika haberine göre tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıkladı. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği, üniversiteler açılacak mı sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar..
31 Mayıs 2021, Pazartesi 21:27 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası milyonların merakla beklediği yeni kademeli normalleşmeyle ilgili detayları açıkladı. Duyurulan önemli kararlarda üniversite öğrencileriyle ilgili kritik karar da vardı. İşte detaylar..
Cumhurbaşkanı Erdoğan akademik takvimle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.
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