Türkiye Üniversiteler açılıyor mu son dakika! Üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler açılıyor mu son dakika! Üniversiteler açılacak mı?

Türkiye

Üniversiteler açılıyor mu son dakika! Üniversiteler açılacak mı?

Son dakika haberine göre tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıkladı. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği, üniversiteler açılacak mı sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar..

31 Mayıs 2021, Pazartesi 21:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası milyonların merakla beklediği yeni kademeli normalleşmeyle ilgili detayları açıkladı. Duyurulan önemli kararlarda üniversite öğrencileriyle ilgili kritik karar da vardı. İşte detaylar..

Cumhurbaşkanı Erdoğan akademik takvimle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.

İlgili Haberler
MEB'den son dakika açıklaması: Yüz yüze eğitim başlıyorDüğün ve nişan törenleri olacak mı? 2021 düğün, kına, nişan törenleri serbest mi, yasak mı?


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Yüzyıllardır ihracatın gözbebeği: Ege
Banu Şen
Hakan Çelik
Geleceğe yatırım
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yüzde 95
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Metropol arıcıları
Murat Gülderen
Şirin Sever
Sanat ve sergilerle normale dönüş
Şirin Sever
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Oral Çalışlar
27 Mayıs’ın 61. yılında
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Maskesiz hayat için aşı seferberliği şart
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB'den son dakika açıklaması: Yüz yüze eğitim başlıyor