Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası milyonların merakla beklediği yeni kademeli normalleşmeyle ilgili detayları açıkladı. Duyurulan önemli kararlarda üniversite öğrencileriyle ilgili kritik karar da vardı. İşte detaylar..

Cumhurbaşkanı Erdoğan akademik takvimle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.



