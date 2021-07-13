Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuya dair değerlendirmesi olup olmadığı ilgili kişilerce araştırılan konularda ilk sıralarda kendine yer buluyor. İşte, 2021-2022 eğitim yılı güz döneminde yüz yüze eğitime dair son gelişmeler...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç hafta önceki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamalarken, üniversitelere de değinmişti. Erdoğan, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

Ancak bu tarihte eğitimin yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz net olarak belli değil.

BU YIL ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Erdoğan'ın açıklamasına göre üniversitelerde akademik takvim 13 Eylül'de başlayacak. Öte yandan bu başlamanın online mı yoksa yüz yüze mi olacağı henüz netlik kazanmadı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

YÖK'TEN FLAŞ YAZ OKULU KARARI

Yaz okulu için karar üniversitelere gönderildi.

9 Temmuz 2021 tarihi itibariyle tüm üniversitelere gönderilen yazıda "Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması teklifleri 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmemiştir" denildi.

2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi bilgilere göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek.

Öte yandan, sonuçların ÖSYM'nin değerlendirme sürecini daha erken tamamlaması halinde Temmuz ayının son günleri de açıklanabileceği yönünde bir kanı var.

Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde sizlerle paylaşacağız.