Yoğun kar yağışı hayatın hemen her alanında aksamalara neden olurken, özellikle İstanbul’da ulaşımda sıkıntılar meydana geliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda üniversitelerde kar tatiline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, üniversiteler tatil oldu mu? Üniversitelerde sınavlar iptal edildi mi? 24-25 Ocak hangi üniversiteler kaç gün tatil? İşte yanıtı…

ÜNİVERSİTELER TATİL OLDU MU?

Hafta sonundan bu yana İstanbul’da aralıksız devam eden kar yağışı günlük hayatta aksamalara neden oluyor. 18 milyon öğrencinin Cuma günü karne almasıyla rahat bir nefes alınırken, gözler üniversitelere çevrilmişti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle Üniversite Rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir" dedi.

24-25 OCAK HANGİ ÜNİVERSİTELER KAÇ GÜN TATİL?

Vali Ali Yerlikaya’nın açıklamasının ardından üniversitelerden de açıklamalar gelmeye başladı. İşte üniversitelerden gelen açıklamalardan bazıları;

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler çerçevesinde 24-25 Ocak (Pazartesi - Salı) 2022 tarihleri kar yağışı bakımından "aşırı riskli" olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle iki gün içerisinde yapılması planlanan sınavlar ertelenmiştir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı; Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler çerçevesinde 24-25 Ocak 2022 tarihleri kar yağışı bakımından aşırı riskli olarak değerlendirilmektedir.

Bu gerekçe ile sözü edilen iki gün içerisinde yapılması planlanan yarıyıl sınavları ertelenmiştir.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Kocaeli Üniversitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada bazı sınavların ertelendiği bildirildi. Üniversite ileri bir tatile alınan sınavları yeni takvimde paylaştı.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada," 24 Ocak pazartesi ve 25 Ocak salı günleri gerçekleştirilmesi planlanan final sınavları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Sınavlar, 26-30 Ocak tarihleri arasında duyurulacak saatler arasında yapılacaktır." açıklamalarını kullandı.



