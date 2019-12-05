Üniversitelerde ‘Engelliler Destek Programı’ açılıyor

Bu program iki yıllık bir ön lisans programı olacak. Engelliler Destek Programı, önümüzdeki yıl sisteme dahil olacak. İlk yıl bu program 3 devlet, 2 vakıf üniversitesinde açılacak ve öğrenci alacak. Prof. Dr. Saraç, yurtdışında ’gölge eğitici’ adıyla bilinen kişileri akademik ortamda yetiştirecek olan bu program mezunlarının engellilerin hayatında önemli bir yer tutacağını söyledi. Yükseköğretim sisteminde öğrenci sayısının 8 milyona yaklaştığına değinen Saraç, YÖKSİS verilerine göre, yükseköğretimdeki bu öğrencilerin 47 bin 751’inin engelli öğrencilerden oluştuğunu vurguladı.