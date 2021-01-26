Üniversitelerde yatay geçiş zamanı

Üniversiteye giren öğrenciler belirli bir zaman sonra kararlarını değiştirebiliyor. Bu gibi durumlarda yatay geçiş en önemli yöntem. Yatay geçiş öğrencinin okuduğu üniversitede başka bir bölüme geçmek için yapılabildiği gibi başka bir üniversitede farklı bölüm ya da okuduğu bölüm için de olabilir. Öğrenciler Merkezi Yerleştirme Puanı ile yalnızca bir defa yatay geçiş yapabilir. Öğrenci dilerse bir sonraki yatay geçiş döneminde eski programına dönebilir.

Kayıt dondurmak engel değil

Bazı vakıf üniversitelerinde eğer öğrencinin puanı yüzde 100 burslu programa denk geliyorsa yine burslu okuyabilir. Ancak her üniversitede bu farklılık gösteriyor. Üniversitelerin yatay geçiş başvuru tarihleri de farklı. Kayıt donduranların da yatay geçiş hakkı bulunuyor. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki bölümde aldığı ve başarılı olduğu dersleri saydırması da mümkün.

Bu kurallara dikkat!

Her öğrenci yatay geçiş yapamaz. Yatay geçişin kendi kuralları bulunuyor.

İşte o kurallar: