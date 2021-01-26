Üniversitelerde yatay geçiş zamanı
Bölüm ya da üniversite değiştirmek isteyen öğrenciler için bahar dönemi yatay geçiş başvuruları başladı. Bazı üniversiteler yatay geçiş yapacak öğrencilere yüzde 100’e varan çeşitli oranlarda burs da veriyor. // Sevim BÜYÜKTAŞ DEMİR-POSTA
26 Ocak 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Üniversiteye giren öğrenciler belirli bir zaman sonra kararlarını değiştirebiliyor. Bu gibi durumlarda yatay geçiş en önemli yöntem. Yatay geçiş öğrencinin okuduğu üniversitede başka bir bölüme geçmek için yapılabildiği gibi başka bir üniversitede farklı bölüm ya da okuduğu bölüm için de olabilir. Öğrenciler Merkezi Yerleştirme Puanı ile yalnızca bir defa yatay geçiş yapabilir. Öğrenci dilerse bir sonraki yatay geçiş döneminde eski programına dönebilir.
Kayıt dondurmak engel değil
Bazı vakıf üniversitelerinde eğer öğrencinin puanı yüzde 100 burslu programa denk geliyorsa yine burslu okuyabilir. Ancak her üniversitede bu farklılık gösteriyor. Üniversitelerin yatay geçiş başvuru tarihleri de farklı. Kayıt donduranların da yatay geçiş hakkı bulunuyor. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki bölümde aldığı ve başarılı olduğu dersleri saydırması da mümkün.
Bu kurallara dikkat!
Her öğrenci yatay geçiş yapamaz. Yatay geçişin kendi kuralları bulunuyor.
İşte o kurallar:
- Öğrencinin puanı geçmek istediği bölümün taban puanına eşit ya da yüksek olmalı. Bunun için de kayıt yapılan yılın puanları ve puan türleri dikkate alınıyor.
- Genel not ortalaması ile de aynı programı ya da eşdeğer olarak kabul edilen bir bölümü başka bir üniversitede okumak mümkün. Bunun için de 100 üzerinden 60 puan koşulu aranıyor.
- Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin eş değer programlara bir yıl devam etmiş olması gerekiyor. Süreye hazırlık sınıfları dahil değil.
- Başvuracağınız üniversite yabancı dilde eğitim yapıyorsa bu yeterliliğe sahip olmanız gerekiyor.
- Aynı yükseköğretim kurumunda aynı bölümün birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir.
- Üniversitelerde ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, bulunduğu sınıfın ilk yüzde 10’una giren başarılı öğrenciler birinci öğretim programlarına yatay geçiş yapabilir.
- Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretime yatay geçiş için öğrencinin genel not ortalaması 100 üzerinden 80 olmalı. Ya da kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.