Türkiye Üniversitelerdeki PCR testi kararı sonrası dikkat çeken görüntü

Üniversitelerdeki PCR testi kararı sonrası dikkat çeken görüntü

Türkiye

Üniversitelerdeki PCR testi kararı sonrası dikkat çeken görüntü

Üniversite öğrencilerine PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığı Eskişehir'de okulların giriş kapısındaki yoğunluğun azaldığı gözlendi. Eskişehir Valiliği'nin duyurduğu karardan sonra, kimlik kartlarına tanımlı HES kodları kontrol edilerek içeri alınan öğrenciler yeni uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

06 Ekim 2021, Çarşamba 15:27 Son Güncelleme:
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Eskişehir'de valilik üniversitelerde PCR testi zorunluluğunu kaldırdı. PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının ardından okulların giriş kapısındaki yoğunluğun azaldığı gözlendi. Öğrenciler, yeni uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Eskişehir Valiliği, yüz yüze eğitim gören Üniversite öğrencilerinin yanı sıra okullara girmek isteyen öğrenci velilerinden ve yurtlarda görevli tüm personelden 2 doz Covid-19 aşısı olmayanlar için istenen negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğunu iptal etti. Resmi açıklamanın ardından yaklaşık 70 bin öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir'de, 3 üniversiteye girişte yaşanan yoğunluk azaldı. Öğrenciler, kimlik kartlarına tanımlı HES kodları kontrol edilerek içeri alınıyor.

'ZATEN KALMASI GEREKİYORDU'

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Büşra Yavuz, yerleşkeye girişlerde kimlik kartlarını elektronik cihazlara okutup HES kodlarının kontrol edildiğini ifade ederek "Kimlik kartlarımızda zaten HES kodumuz var. Zaten kalkması gerekiyordu, sonuçta artık her yerde HES kodu var. Bence gerek yoktu zaten. Memnunum çünkü sürekli test yaptırmak zorunda kalacaktık" dedi. Öğrencilerden Rabia Koyuncu ise sürekli test olmanın kendileri için güç olduğunu belirterek kararın yerinde olduğunu savundu.

Kubilay Kırgız da PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığı anda aşı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çok iyi, çok yerinde bir hamle oldu. Çok da rahatsızdık zaten. Haftada iki defa PCR testi olmayı düşünüyordum. PCR testinin kalktığı gün gittim, aşı oldum. Aşı olmak da istemiyordum, çekincelerim vardı. Bu uygulama hoşuma gitti."

ÜNİVERSİTEDEKİ GİRİŞLERDE KUYRUKLAR AZALDI

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Hakan Topalbekiroğlu da "Okula gelmeden önce bizim de çok fazla çekincelerimiz vardı. Giriş-çıkış çok sıkıntılı oluyor diye duyduk. Şu an çok memnunuz. Girişimiz-çıkışımız sıkıntı olmuyor. Yemekhaneden de faydalanabiliyoruz. Memnunuz, doğru bir karar" ifadelerini kullandı.

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