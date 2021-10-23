Geleceğin yıldız sporcusu sosisli yeme yarışmasında öldü!

ABD'nin Massachusetts eyaletinde Tufts Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Madelyn Nicpon, kampüs dışında bir sosisli yeme yarışmasına katıldı. Üniversitede kadın lakros takımının yıldız isimlerinden biri olan Nicpon, yarışmanın ardından boğularak hayatını kaybetti.

Birden nefes alamamaya başlayan ve bilincini kaybeden Nicpon, Boston şehrine bir hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, tüm müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "New York doğumlu olan Madelyn Nicpon, biyopsikoloji uzmanı, kadın lakros takımının bir üyesi ve topluluğumuzun aktif bir üyesiydi. Bu acı verici kayıp karşısında kalplerimiz Madelyn'in ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte." ifadeleri kullanıldı.

Madelyn'in arkasından okul arkadaşları ve ailesi tarafından gerçekleştirilen anma törenine binlerce kişi katıldı ve cenaze masraflarının ödenmesi için bağış toplandı.