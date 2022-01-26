Üniversiteliler için staj projesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi, gençlerin stajlarını en verimli şekilde geçirmesi hedefiyle eğitim serisi gerçekleştirecek.
26 Ocak 2022, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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‘Üniversiteden kariyere’ sloganıyla hayata geçen proje kapsamında, bu yıl staj yapacak yaklaşık 2 bin öğrenciye, 7-17 Şubat tarihleri arasında 5 konu başlığından oluşan ‘staj verimlilik eğitimi’ verilecek. Gençler kendini tanıma ve hedef belirleme, çalışma hayatına ön hazırlık, etkili özgeçmiş yazımı, verimli staj dönemi için ipuçları ve etkili yaşam becerileri, ruhsal dayanıklılık konularında online eğitim alacak.
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