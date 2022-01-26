Üniversiteliler için staj projesi

‘Üniversiteden kariyere’ sloganıyla hayata geçen proje kapsamında, bu yıl staj yapacak yaklaşık 2 bin öğrenciye, 7-17 Şubat tarihleri arasında 5 konu başlığından oluşan ‘staj verimlilik eğitimi’ verilecek. Gençler kendini tanıma ve hedef belirleme, çalışma hayatına ön hazırlık, etkili özgeçmiş yazımı, verimli staj dönemi için ipuçları ve etkili yaşam becerileri, ruhsal dayanıklılık konularında online eğitim alacak.