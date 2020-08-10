Ünlü aktörün corona virüs testi pozitif çıktı
İspanyol aktör Antonio Banderas, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
10 Ağustos 2020, Pazartesi 22:12 Son Güncelleme:
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Ünlü aktör Antonio Banderas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, corona virüse yakalandığını duyurdu. Banderas, açıklamasında, "Nispeten iyi hissediyorum. Yalnızca normalden biraz daha yorgunum. En kısa sürede iyileşeceğime inanıyorum" ifadelerini kullanarak siyah beyaz bir çocukluk fotoğrafını paylaştı.
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