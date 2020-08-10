Ünlü aktörün corona virüs testi pozitif çıktı

Ünlü aktör Antonio Banderas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, corona virüse yakalandığını duyurdu. Banderas, açıklamasında, "Nispeten iyi hissediyorum. Yalnızca normalden biraz daha yorgunum. En kısa sürede iyileşeceğime inanıyorum" ifadelerini kullanarak siyah beyaz bir çocukluk fotoğrafını paylaştı.

; Bu Video

İlgini

Çekebilir