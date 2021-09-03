Türkiye Ünlü beyin cerrahı siber dolandırıcıların hedefi oldu! Hayatının şokunu yaşadı

Ünlü beyin cerrahı siber dolandırıcıların hedefi oldu! Hayatının şokunu yaşadı

Türkiye

Ünlü beyin cerrahı siber dolandırıcıların hedefi oldu! Hayatının şokunu yaşadı

Ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Derya Uludüz, siber dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar Uludüz’ün sosyal medya hesabını çalarak, arkadaş grubunda bulunan kişileri dolandırdı.

03 Eylül 2021, Cuma 17:21 Son Güncelleme:
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CNN Türk Muhabiri Sema Akbulut ve kameraman Ümit Sertabipoğlu’nun özel haberine göre, Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz’ün “Mavi tıklı” sosyal medya hesabı siber saldırganlar tarafından çalındı.

MAKALEYE TIKLADI HESABI ÇALINDI

Prof. Dr. Derya Uludüz, “Sosyal medyada bir hesabım var benim o hesabı bir mesaj geldi ve çok sevdiğim çok samimi olduğum bir arkadaşımdan Ayşe hanım bana yazmış işte Deryacım çok güzel bir baş ağrısı ile ilgili yeni bir haber var makale var orada senden de bahsediyorlar senin sözlerinden istersen bir bak diye. Makaleye tıkladıktan sonra bir daha sosyal medya hesabıma ulaşamaz oldum.

HESABIMA BİR DAHA ULAŞAMADIM

Prof. Dr. Derya Uludüz, “Sosyal medya hesabıma ulaşamamaya başladım acaba dedim telefonumla ilgili bir durum mu var şifremi yanlış yazdım diye tekrar tekrar. Sonra hiçbir şekilde giremedim mesaj gelecek cep telefonunuza diyor ama cep telefonuma mesaj gelmiyordu.

ARKADAŞ GRUPLARINI DOLANDIRDILAR

Prof. Dr. Derya Uludüz’ün sosyal medya hesabını çalan dolandırıcılar, sahte yatırım mesajları yayınlamaya başladı. Uludüz’ün arkadaş grubundaki kişiler o hesaplara para yatırmaya başladı.

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Kısa süre sonra Prof. Dr. Derya Uludüz’ün arkadaşları tek tek onu arayarak dolandırıldıkları şikayetinde bulundu.


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