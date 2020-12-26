Ünlü DJ'ler sizin için seçti
Hepinizin dinlemekten büyük keyif aldığı ve çok sevdiği Türkiye’nin en ünlü 10 DJ’i, yeni yıl gecesi dinleyip eğlenmeniz için yerli ve yabancı 100 şarkıyı sizin için seçip listeledi. İyi eğlenceler. Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr
26 Aralık 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
HAKAN KABİL-DJ
1. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants - Hypnotized
2. Kreepa - Oh No (Instrumental)
3. Billie Eilish - Bad Guy
4. The Weeknd-Blinding Lights
5. Dua Lipa - Physical
1. Kenan Doğulu - Bizimdir
2. Nilgün Onatkut - Sen Gülünce (Hakan Kabil Remix)
3. Hande Yener - Senden Çok
4. İkiye On Kala - Kafamda Kentsel Dönüşümler
5. Evdeki Saat - Uzunlar V1
ECE EKREN-DJ
1. Javi Colors & Dr. Alfred - Feeling Good (original Mix)
2. Simone Glad - Kennedy King Park (original Mix)
3. Ece Ekren - In Love (original Mix)
4. CamelPhat , Yannis & Mind Against - Hypercolour (Mind Against Remix)
5. Alexandros Djkevingr & Greg Ignatovich - Concrete Jungle (original Mix)
1. Elif Doğan - Bir Rüya Gördüm (Deejay Şenol Aycan & Arsan Re-Work)
2. Kenan Doğulu - Yosun (Aytaç Kart Remix)
3. Ferdi Özbeğen - Gündüzüm Seninle
4. Barış Manço - Aynalı Kemer (Ece Ekren Remix)
5. Semiramis Pekkan - Bana Yalan Söylediler (Valeron Remix)
DAVID ŞABOY-DJ
1. Paul Woolford - Looking For Me
2. Kygo - Donna Summer - Hot Stuff
3. John Summit - Deep End
4. Kaz James - Through Your Love
5. Sezer Uysal - Araf
1. Hande Yener - Carpe Diem
2. Emir Taha - Huyu Suyu
3. Zeynep Bastık - Bu Gece
4. Hande Ünsal - Sözüm Söz
5. Gülşen & Edis - Nirvana
DOĞUŞ ÇABAKÇOR-DJ
1. Deep End - Fousheé
2. Don Toliver - Lemonade
3. Dua Lipa - Levitating
4. Joel Corry x MNEK - Head & Heart
5. Cardi B - WAP
1. Yalın - Halbuki (Doğuş Çabakçor Remix )
2. Zeynep Bastık - Boş Yapma
3. Ezhel - Allah’ından Bul
4. Feride Hilal Akın - Yağmurlar
5. Murda & Ezhel - Bi Sonraki Hayatımda Gel
CAN HATİPOĞLU-DJ
1. Parov Stelar & Georgia Gibbs - Tango Del Fuego
2. Topic & A7S - Breaking Me (Bruno Martini Remix)
3. Marty Balin - Hearts (Leon DeeJay ‘Miles Away’ Mix)
4. Aleka Kanellidou - Poso Glyka Me Skotoneis (DJ Pantelis Remix)
5. Adriano Celentano - Confessa (DJ Gonzalez Remix)
1. Fikri Karayel - Yol (Ufuk Kevser Remix)
2. Gökhan Türkmen - Taş (Hakan Kabil Remix)
3. Teoman - Bu Aşk Fazla Sana (Mahmut Orhan Remix)
4. Ajda Pekkan - Haykıracak Nefesim (Mustafa Yıldırım Remix)
5. Zeynep Bastık - Bu Gece (Emre Gören Remix)
MERT LEVENT-DJ
1. Papik & Stefy Gamboni - Brivido Felino
2. Kendji Girac - Tous Les Memes
3. DJ Dark & Mentol - Ven Pa Ca
4. Mc.Zaac feat.Anitta & Tyga - Desce Pro Play (Pa Pa Pa)
5. DJ Melloffon feat & Arina - First Be A Women
1. Mustafa Sandal & Zeynep Bastık - Mod
2. Gökçe Bahadır - Sana Doğru (Hakan Kabil Remix)
3. Metin Arolat - Dert Değil
4. Vedat Behar - Kim Ne Derse Desin
5. Fatma Turgut - Palavra
UĞURCAN KAYA-DJ
1. Alisha Chinai & Vilaj Benedict - Zindagi Meri Dance Dance (Olefonken Edit)
2. Sonya Spence - Let Love Flow On (Jojoflores Jamsteady Edit)
3. Diana Ross - It’s My House (Original Promotion – only 12’Remix)
4. Nuyorican Soul - Nautilus (Mawtilus)
5. Ed Wizard & Disco Double Dee - Straight Up
1. Ayten Alpman - Sen Benim Şarkılarımsın (Remix)
2. Ferdi Özbeğen - Gülmek İçin Yaratılmış (Emre Gören Remix)
3. Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim (Emre Gören Remix)
4. Ajda Pekkan - Son Yolcu (Kurt Adam Edit)
5. Barış Manço - Dönence (Navid Izadi Remix)
ERDİNÇ ERDOĞDU-DJ
1. Jax Jones - I Miss You
2. Meduza - Paradise
3. Twocolors - Lovefool
4. Craig David - Really Love
5. Erdinç Erdoğdu - Rage
1. Büyük Ev Ablukada - Güneş Yerinde
2. Zeynep Bastık - Boş Yapma
3. Gülçin Ergül - Beni Bu Rüyadan Uyandırma
4. Sezen Aksu - Kendimce
5. Mustafa Sandal - Damar
ENGİN YELKENCİ-DJ
1. Xinobi - Fire
2. Meduza - Becky Hill feat. Goodboys - Lose Control
3. Uccio - Don’t Rush
4. Dave Leatherman & Bruce Nolan - Face To Truth
5. Ed Sheeran Justin Bieber - I Don’t Care
1. Ajda Pekkan - Bitsin Bu Sevda
2. Sezen Aksu - Hoşgürü (Emre Gören Remix)
3. Doguş Çabokçor feat Medusa - Yanılgı
4. Tuğce Kurtis - Gözleri Aşka Gülen
5. Ajda Pekkan - Sana Doğru
TARIK KORAY-DJ
1. Bee Gees - Stayin’ Alive
2. Bob Sinclar - World Hold On
3. Queen - Don’t Stop Me Now
4. The Rolling Stones - Satisfaction
5. Abba - Gimme! Gimme!
6. Rick James - Super Freak
7. Earth, Wind & Fire - Boogie Wonderland
8. Simply Red - Something Got Me Started
9. Kiss - I Was Made For Lovin’ You
10. Stereo MC’s - Connected