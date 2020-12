HAKAN KABİL-DJ

1. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants - Hypnotized

2. Kreepa - Oh No (Instrumental)

3. Billie Eilish - Bad Guy

4. The Weeknd-Blinding Lights

5. Dua Lipa - Physical





1. Kenan Doğulu - Bizimdir

2. Nilgün Onatkut - Sen Gülünce (Hakan Kabil Remix)

3. Hande Yener - Senden Çok

4. İkiye On Kala - Kafamda Kentsel Dönüşümler

5. Evdeki Saat - Uzunlar V1

ECE EKREN-DJ

1. Javi Colors & Dr. Alfred - Feeling Good (original Mix)

2. Simone Glad - Kennedy King Park (original Mix)

3. Ece Ekren - In Love (original Mix)

4. CamelPhat , Yannis & Mind Against - Hypercolour (Mind Against Remix)

5. Alexandros Djkevingr & Greg Ignatovich - Concrete Jungle (original Mix)





1. Elif Doğan - Bir Rüya Gördüm (Deejay Şenol Aycan & Arsan Re-Work)

2. Kenan Doğulu - Yosun (Aytaç Kart Remix)

3. Ferdi Özbeğen - Gündüzüm Seninle

4. Barış Manço - Aynalı Kemer (Ece Ekren Remix)

5. Semiramis Pekkan - Bana Yalan Söylediler (Valeron Remix)

DAVID ŞABOY-DJ

1. Paul Woolford - Looking For Me

2. Kygo - Donna Summer - Hot Stuff

3. John Summit - Deep End

4. Kaz James - Through Your Love

5. Sezer Uysal - Araf





1. Hande Yener - Carpe Diem

2. Emir Taha - Huyu Suyu

3. Zeynep Bastık - Bu Gece

4. Hande Ünsal - Sözüm Söz

5. Gülşen & Edis - Nirvana

DOĞUŞ ÇABAKÇOR-DJ

1. Deep End - Fousheé

2. Don Toliver - Lemonade

3. Dua Lipa - Levitating

4. Joel Corry x MNEK - Head & Heart

5. Cardi B - WAP





1. Yalın - Halbuki (Doğuş Çabakçor Remix )

2. Zeynep Bastık - Boş Yapma

3. Ezhel - Allah’ından Bul

4. Feride Hilal Akın - Yağmurlar

5. Murda & Ezhel - Bi Sonraki Hayatımda Gel

CAN HATİPOĞLU-DJ

1. Parov Stelar & Georgia Gibbs - Tango Del Fuego

2. Topic & A7S - Breaking Me (Bruno Martini Remix)

3. Marty Balin - Hearts (Leon DeeJay ‘Miles Away’ Mix)

4. Aleka Kanellidou - Poso Glyka Me Skotoneis (DJ Pantelis Remix)

5. Adriano Celentano - Confessa (DJ Gonzalez Remix)





1. Fikri Karayel - Yol (Ufuk Kevser Remix)

2. Gökhan Türkmen - Taş (Hakan Kabil Remix)

3. Teoman - Bu Aşk Fazla Sana (Mahmut Orhan Remix)

4. Ajda Pekkan - Haykıracak Nefesim (Mustafa Yıldırım Remix)

5. Zeynep Bastık - Bu Gece (Emre Gören Remix)

MERT LEVENT-DJ

1. Papik & Stefy Gamboni - Brivido Felino

2. Kendji Girac - Tous Les Memes

3. DJ Dark & Mentol - Ven Pa Ca

4. Mc.Zaac feat.Anitta & Tyga - Desce Pro Play (Pa Pa Pa)

5. DJ Melloffon feat & Arina - First Be A Women





1. Mustafa Sandal & Zeynep Bastık - Mod

2. Gökçe Bahadır - Sana Doğru (Hakan Kabil Remix)

3. Metin Arolat - Dert Değil

4. Vedat Behar - Kim Ne Derse Desin

5. Fatma Turgut - Palavra

UĞURCAN KAYA-DJ

1. Alisha Chinai & Vilaj Benedict - Zindagi Meri Dance Dance (Olefonken Edit)

2. Sonya Spence - Let Love Flow On (Jojoflores Jamsteady Edit)

3. Diana Ross - It’s My House (Original Promotion – only 12’Remix)

4. Nuyorican Soul - Nautilus (Mawtilus)

5. Ed Wizard & Disco Double Dee - Straight Up





1. Ayten Alpman - Sen Benim Şarkılarımsın (Remix)

2. Ferdi Özbeğen - Gülmek İçin Yaratılmış (Emre Gören Remix)

3. Sezen Aksu - Ben De Yoluma Giderim (Emre Gören Remix)

4. Ajda Pekkan - Son Yolcu (Kurt Adam Edit)

5. Barış Manço - Dönence (Navid Izadi Remix)

ERDİNÇ ERDOĞDU-DJ

1. Jax Jones - I Miss You

2. Meduza - Paradise

3. Twocolors - Lovefool

4. Craig David - Really Love

5. Erdinç Erdoğdu - Rage





1. Büyük Ev Ablukada - Güneş Yerinde

2. Zeynep Bastık - Boş Yapma

3. Gülçin Ergül - Beni Bu Rüyadan Uyandırma

4. Sezen Aksu - Kendimce

5. Mustafa Sandal - Damar

ENGİN YELKENCİ-DJ

1. Xinobi - Fire

2. Meduza - Becky Hill feat. Goodboys - Lose Control

3. Uccio - Don’t Rush

4. Dave Leatherman & Bruce Nolan - Face To Truth

5. Ed Sheeran Justin Bieber - I Don’t Care





1. Ajda Pekkan - Bitsin Bu Sevda

2. Sezen Aksu - Hoşgürü (Emre Gören Remix)

3. Doguş Çabokçor feat Medusa - Yanılgı

4. Tuğce Kurtis - Gözleri Aşka Gülen

5. Ajda Pekkan - Sana Doğru

TARIK KORAY-DJ

1. Bee Gees - Stayin’ Alive

2. Bob Sinclar - World Hold On

3. Queen - Don’t Stop Me Now

4. The Rolling Stones - Satisfaction

5. Abba - Gimme! Gimme!

6. Rick James - Super Freak

7. Earth, Wind & Fire - Boogie Wonderland

8. Simply Red - Something Got Me Started

9. Kiss - I Was Made For Lovin’ You

10. Stereo MC’s - Connected