Türkiye Ünlü iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var...

Ünlü iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var...

Türkiye

Ünlü iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var...

Antalya'da armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ve kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun bulunduğu otomobil başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Bilal Kadayıfçıoğlu ile birlikte 4 kişi ise yaralandı.

14 Mart 2021, Pazar 12:16 Son Güncelleme:
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Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ve kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralandı.



Kaza, saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi, Şehit Mustafa Gürcan Caddesi, Palm City Kavşağı'nda meydana geldi. Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı 34 BK 0999 plakalı otomobil iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi.

MURAT YORULMAZ VE BUĞRA YORULMAZ HAYATINI KAYBETTİ

06 AV 9903 plakalı otomobile çarpan araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kazada 06 AV 9903 plakalı aracın sürücüsü Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu. Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, Murat Yorulmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU İLE BİRLİKTE 4 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ölen Buğra Yorulmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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