Türkiye Ünlü iş insanı FETÖ'den tutuklandı

Ünlü iş insanı FETÖ'den tutuklandı

Türkiye

Ünlü iş insanı FETÖ'den tutuklandı

İş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

17 Mart 2020, Salı 09:09 Son Güncelleme:
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FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Forbes dergisinin ‘dünyanın en zengin 500 iş insanı’ listesinde yer alan Palmali Grubu’nun kurucusu Azeri iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve iş yöneticisi Nuray Nurcihan Perker dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Gurbanoğlu ve Perker, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanırken Perker 'adli kontrol' kararıyla serbest bırakıldı.


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