Ünlü iş insanı saunada ölü bulundu!

Olay, Ankara Çankaya'daki lüks spor tesisinde meydana geldi.

FTZ Grup’un 70 yaşındaki patronu Songül Zülfikar, lüks bir spor merkezinin saunasında tesis görevlisi tarafından hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri, iş insanının hayatını kaybettiğini belirledi. Spor salonu içinde bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Savcılık ve polisin yaptığı incelemenin ardından Zülfikar’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

1984 yılında Türkiye’de akaryakıt sektörü başta olmak üzere otomotiv, inşaat, enerji, turizm, akaryakıt terminalleri, gıda, alışveriş ve iş merkezi işletmeciliği alanlarında hizmet veren FTZ Grub, Ferruh Temel Zülfikar tarafından Ankara’da kuruldu. Merkez yönetim kadrosu Ankara'da faaliyet gösteren FTZ Grup, Ferruh Temel Zülfikar ve Songül Zülfikar tarafından yönetiliyordu.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ OLABİLİR

Olay yeri inceleme ekibi, tesiste inceleme yaptı. İlk incelemede, kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Zülfükar’ın kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

İHA-DHA







