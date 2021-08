Müzik dünyasına "Get Get Down" şarkısıyla damgasını vuran ünlü DJ yakalandığı koronavirüsten kurtulamadığı ve 50 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Paul Johnson'ın Facebook sayfasından yapılan açıklamada "Paul'ü bu sabah saat 9'da kaybettik. Herkesin PJ olarak bildiği, house müzik efsanesi Paul Johnson hayatını kaybetti" denildi.