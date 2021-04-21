Magazin Ünlü isimler çocuklara kitap armağan ettiler

Ünlü isimler çocuklara kitap armağan ettiler

Magazin

Ünlü isimler çocuklara kitap armağan ettiler

Ünlü isimler sosyal medyada katıldıkları bir canlı yayında, köy okullarında eğitim gören binlerce çocuğa kitap hediyesinde bulundu.

21 Nisan 2021, Çarşamba 12:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ceyda Düvenci, Murat Aygen, Melis İşiten, Aret Vartanyan ve Ceren Benderlioğlu gibi ünlü isimler, gerçekleşen bir Instagram canlı yayınına katıldı. Ayşe Tolga moderatörlüğünde ve Herkese Kitap Vakfı Başkanı Bülent Şenver’in de katıldığı yayında ünlüler, kitap okumanın önemine değinerek, köy okullarındaki çocuklara binlerce kitap armağan etti. Düvenci, “Kitap okumak insanın kendine yaptığı en güzel iyiliktir. Okuyanları kötülükten uzak tutar” dedi.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
21 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Yetenekli Muzo
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Evlenince herkes karışmaya başladı
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız Nalan'ın gerçek hikayesini bir bilseniz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Açıklama sırası Ebru Gündeş'te
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
19 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!
Öner Döşer
Şirin Sever
Tavşan Ralph’in bize 3.5 dakikada anlattığı
Şirin Sever
Funda Duru
Tüm zamanların en ikonik çiftleri
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meral Kaplan'a mahkemeden büyük şok