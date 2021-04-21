Ünlü isimler çocuklara kitap armağan ettiler
Ünlü isimler sosyal medyada katıldıkları bir canlı yayında, köy okullarında eğitim gören binlerce çocuğa kitap hediyesinde bulundu.
21 Nisan 2021, Çarşamba 12:33 Son Güncelleme:
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Ceyda Düvenci, Murat Aygen, Melis İşiten, Aret Vartanyan ve Ceren Benderlioğlu gibi ünlü isimler, gerçekleşen bir Instagram canlı yayınına katıldı. Ayşe Tolga moderatörlüğünde ve Herkese Kitap Vakfı Başkanı Bülent Şenver’in de katıldığı yayında ünlüler, kitap okumanın önemine değinerek, köy okullarındaki çocuklara binlerce kitap armağan etti. Düvenci, “Kitap okumak insanın kendine yaptığı en güzel iyiliktir. Okuyanları kötülükten uzak tutar” dedi.