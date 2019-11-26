Ünlü isimlerden Onur Bayraktar paylaşımı

26 Kasım 2010 yılında ‘Leyla’nın Evi’ adlı oyunun çıkışında evine dönmek için motosikletiyle yola çıkan Onur Bayraktar, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

31 yaşında hayata gözlerini yuman genç oyuncu ölümünün 9. yılında unutulmadı.

Ece Uslu: Canım Onur. Çok özleniyorsun. 9 yıl geçse de kalbimizdesin.

Doğa Rutkay: Hayat aktı… Zaman aktı...Yaş aktı... Sen kalbimizin en derin yerinde bir çivi gibi kaldın kardeşim…

Onur Bayraktar, 15 Mayıs 1979 tarihinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Ahu Türkpençe ile birlikte rol aldığı "Şöhret" adlı dizide tanındı. Ardından "Sessiz Fırtına" ve "Güldünya" dizilerinde de rol aldı ve ATV'de yayınlanan Kapalıçarşı adlı dizinin kötü adamı "Timur" karakteriyle hafızalara kazındı.

Rol aldığı ve Tiyatrokare'nin kurucusu Nedim Saban'ın yönettiği "Leyla'nın Evi" adlı tiyatro oyunundan evine dönerken 26 Kasım 2010 günü, saat 00:30 sularında geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.

Erken ölümüyle ailesini, dostlarını, sevenlerini yasa boğdu. Yaşarken, “Bana günün birinde bir şey olursa Ortaköy Camisi'nden uğurlayın” demesi üzerine kendi istediği gibi Ortaköy camisinden uğurlandı. Onur Bayraktar Ortaköy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.







