Ünlü oyuncu ve şarkıcılar kutlama yapmak amacıyla bir ortamda buluştu.

Kutlama gece geç saatlere kadar devam etti. Koronavirüs kısıtlamasına uymayan ünlülere ceza yazıldı.

DERYA ULUĞ MEKANA TEKRAR DÖNDÜ

Kameraları fark eden Derya Uluğ, koşar adımlarla doğum günü kutlaması yaptıkları mekana geri kaçtı.

Milliyet’in haberine göre, İrem Derici, “Sıkıntı yok cezamız neyse öderiz. Hep beraber görüştüğümüz insanlar, bir arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Saat aşımı oldu tamam, cezamız neyse ödeyeceğiz, bitti gitti” dedi

ELİYLE YÜZÜNÜ SAKLADI

Mekandan en son ayrılan Derya Uluğ ve Cem Belevi, hızlı şekilde araca bindi. Basın mensuplarının soruları karşısında şarkıcı Derya Uluğ, eliyle yüzünü kapatmaya çalıştı.