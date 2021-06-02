Ünlü isimlere polis baskını! Derici, "Sıkıntı yok cezamız neyse öderiz"
İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan ve Enes Batur, ünlü isimler bir kutlama için bir araya geldi. Mekanların saat kısıtlamasını hiçe sayan oyunculara kolluk kuvvetleri ceza uyguladı. Ünlü isimler mekândan gece yarısı ayrıldı.
02 Haziran 2021, Çarşamba 17:33 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu ve şarkıcılar kutlama yapmak amacıyla bir ortamda buluştu.
Kutlama gece geç saatlere kadar devam etti. Koronavirüs kısıtlamasına uymayan ünlülere ceza yazıldı.
DERYA ULUĞ MEKANA TEKRAR DÖNDÜ
Kameraları fark eden Derya Uluğ, koşar adımlarla doğum günü kutlaması yaptıkları mekana geri kaçtı.
Milliyet’in haberine göre, İrem Derici, “Sıkıntı yok cezamız neyse öderiz. Hep beraber görüştüğümüz insanlar, bir arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Saat aşımı oldu tamam, cezamız neyse ödeyeceğiz, bitti gitti” dedi
ELİYLE YÜZÜNÜ SAKLADI
Mekandan en son ayrılan Derya Uluğ ve Cem Belevi, hızlı şekilde araca bindi. Basın mensuplarının soruları karşısında şarkıcı Derya Uluğ, eliyle yüzünü kapatmaya çalıştı.