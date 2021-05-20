Magazin Ünlü komedyen Paul Mooney hayatını kaybetti

Ünlü komedyen Paul Mooney hayatını kaybetti

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Ünlü komedyen Paul Mooney hayatını kaybetti

ABD’li komedi efsanesi Paul Mooney, 79 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

20 Mayıs 2021, Perşembe 11:07 Son Güncelleme:
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"Chappelle's Show" ile tanınan ünlü komedyen Paul Mooney, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenilen Mooney, The Buddy Holly Story ve Bamboozled ile de dikkat çekmişti.

Acı haberi gazeteci Roland Martin duyurdu. Oakland'da ikamet eden Mooney'in ABD saatiyle sabah 05:30'da vefat ettiği açıklandı.

Martin tweet'inde "Komedi efsanesi Paul Mooney aramızdan ayrıldı. Kuzeni Rudy Ealy, beni arayarak Mooney'in 2 saat önce kalp krizi geçirerek vefat ettiğini söyledi. 79 yaşındaydı." diye yazdı.

Mooney bir süredir demans hastasıydı.

 

 

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