Ünlü komedyen Paul Mooney hayatını kaybetti

"Chappelle's Show" ile tanınan ünlü komedyen Paul Mooney, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenilen Mooney, The Buddy Holly Story ve Bamboozled ile de dikkat çekmişti.

Acı haberi gazeteci Roland Martin duyurdu. Oakland'da ikamet eden Mooney'in ABD saatiyle sabah 05:30'da vefat ettiği açıklandı.

Martin tweet'inde "Komedi efsanesi Paul Mooney aramızdan ayrıldı. Kuzeni Rudy Ealy, beni arayarak Mooney'in 2 saat önce kalp krizi geçirerek vefat ettiğini söyledi. 79 yaşındaydı." diye yazdı.

Mooney bir süredir demans hastasıydı.