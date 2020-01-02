Ünlü marka ve tasarımcılar Leshow İstanbul podyumunda

Hakan Akkaya’nın kreatif direktörlüğünde gerçekleşecek defilelerde Tuba Ergin, Niyazi Erdoğan, Nil Uzun, Binnur Uyar gibi tasarımcıların yanı sıra, Manzari, Casiani ve Divine Luxury gibi yabancı firmalarda 2020& 2021 koleksiyonlarını Leshow İstanbul podyumunda satın almacılara sunacaklar. 3 gün sürecek fuarda Simay Bülbül, Çağla X Pelin, Murat Aytulum gibi önemli tasarımcılarımız da standlarında ürünlerini 26 ülkeden seçkin satınalmacıya görücüye çıkaracaklar.

Fuarın Designer Area alanında 20 tasarımcı standının yanı sıra sürpriz konuklarla değişik konuların işleneceği etkinlik alanında workshoplar ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

16-18 Ocak 2020 tarihleri arasında Harbiye- İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan 2. LeShow İstanbul’da deri hazır giyim, tekstil dış giyim, triko, aksesuar, ayakkabı ve çanta sektörlerinin nabzını tutan, Sacha Pacha, Sansar, Dessdi, Luigi, Serianno, Quardi, Balli, Manzari, Caraclan, Fernando, Vega, Franko Armondi, Esmeralda, Ardem Fur, gibi markaların seçkin yeni ürünleri sergilenirken, sektör ihracatına, iş hacmine destek olmanın yanı sıra İstanbul Harbiye’de modanın nabzı tutulacak.



