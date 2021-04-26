Ünlü modacı Alber Elbaz, koronavirüse yenik düştü

Paris'te yaşayan 59 yaşındaki İsrail ve ABD vatandaşı ünlü modacı Alber Elbaz, yakalandığı koronavirüs hastalığına yenik düştü.

Elbaz, Meryl Streep'ten ABD'li şarkıcı Beyoncé'ye kadar pek çok ünlü isim için kıyafet tasarlamıştı.

Streep, 2012 yılında The Iron Lady filmindeki rolü ile Oscar ödülü kazandığında Elbaz'ın tasarladığı elbiseyi giyiyordu.

ALBER ELBAZ KİMDİR?

6 Şubat 1961'de Fas'ın Kazablanka şehrinde dünyaya gelen Alber Elbaz, İsrail'de büyümüştü.

Daha sonra New York'a taşınan modacı, kariyerinin ilerleyen yıllarında Paris'e yerleşmiş, burada Guy Laroche ve Rive Gauche gibi isimlerle çalışmıştı.

Uzun yıllar Lanvin'de çalışan Elbaz, 2015'te buradan ayrılmış ve 'AZ Factory' isimli bir marka kurmuştu.



