Magazin Ünlü modacı Kenzo, corona virüsten hayatını kaybetti

Ünlü modacı Kenzo, corona virüsten hayatını kaybetti

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Ünlü modacı Kenzo, corona virüsten hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü modacı Kenzo Takada corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Japon tasarımcı Kenzo Takada 81 yaşında vefat etti.

05 Ekim 2020, Pazartesi 07:51 Son Güncelleme:
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İlk defilesini 1970 yılında yapan Kenzo Takada Fransa'da corona virüs tedavisi görüyordu. Kenzo'nun vefatıyla ilgili açıklama yapan Sözcü, "Kenzo, 4 Ekim 2020 Pazar günü Neuilly-sur-Seine'deki Amerikan Hastanesinde vefat etti" ifadelerini kullandı.

Ünlü modacı geçen yıl tatil için Bodrum'a gelmişti. Daha önce İstanbul'a da gelen Takada ile Dilan Çiçek Deniz birlikte defile izlemişti.


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