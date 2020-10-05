Ünlü modacı Kenzo, corona virüsten hayatını kaybetti

İlk defilesini 1970 yılında yapan Kenzo Takada Fransa'da corona virüs tedavisi görüyordu. Kenzo'nun vefatıyla ilgili açıklama yapan Sözcü, "Kenzo, 4 Ekim 2020 Pazar günü Neuilly-sur-Seine'deki Amerikan Hastanesinde vefat etti" ifadelerini kullandı.

Ünlü modacı geçen yıl tatil için Bodrum'a gelmişti. Daha önce İstanbul'a da gelen Takada ile Dilan Çiçek Deniz birlikte defile izlemişti.







