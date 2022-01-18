1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran model Stephanie Seymour, geçen yıl 17 Ocak'ta, henüz 24 yaşındayken kaybettiği oğlunu, ölümünün ilk yıl dönümünde andı. 53 yaşındaki Amerikalı modelin, Peter Brant ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan ortancası olan Harry Brant, 17 ocak 2021'de hayata veda etmişti. Seymour, kendisi gibi moda dünyasına adım atan ve model olarak tanınmaya başlayan oğlu Harry'nin bir dizi fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi. Oğlunun ardından neler hissettiğini de Donna Ashworth'ten yaptığı alıntıyla ifade etti.

'BİR DAHA FARK ETTİM Kİ ARTIK SANA MESAJ YAZAMAM'

Seymour'un oğlu için paylaştığı o şiirsel metin "Bugün seni özledim, ama bu yeni değil. Seni dün de milyonlarca kez özledim" diye başlıyor. Sonra da şöyle devam ediyor: "Sana yeni haberleri anlatmak için telefonu elime aldım, ama sonra bir kez daha fark ettim ki sana mesaj yazamam."

'DÜNYA GERÇEK ÜSTÜ GÖRÜNÜYOR'

Seymour'un yaptığı alıntı, onun oğluna ne kadar özlem duyduğunu anlatıyor:

"En az yirmi kez senin parlak gülüşünü gördüm. Ve sonra hatırladım ki bütün bunlar benim zihnimde."

Seymour'un paylaştığı metinde kaybedilen kişinin ardından dünyanın "gerçek üstü" göründüğü de belirtiliyor.

'BU KEDERİN SONU YOK'

Seymour'un paylaşımında şu etkileyici satırlar da yer alıyor:

"Bugün seni özledim, ama çok özledim. Seni özlemek çok iyi geliyor, çünkü sahip olduğum tek şey bu. Keşke seni bir süreliğine buraya alabilseydim. Çünkü gülüşünün şeklini kaybetmekten korkuyorum. Seni bugün özlüyorum ve yarın da özleyeceğim. Bu kederin sonu yok gibi görünüyor."

EVLATLARINI KAYBEDEN ANNELER DE YORUM YAPTI

Birçok takipçisinden Seymour'a destek mesajları geldi. Kendileri de evlatlarını kaybeden annelerin hissettiklerini anlatan mesajlarla ünlü modelin acısını paylaştılar.