Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı

Ayşegül Çınar'ın içerisinde bulunduğu araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayşegül Çınar ve beraberindeki arkadaşları gözaltına alındı. İşte Ayşegül Çınar'ın gözaltına alınmasına neden olan operasyon ve konuyla ilgili SABAH'ın ulaştığı sıcak bilgiler:

Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ederken, uyuşturucu maddeyi Çınar'ın eski arkadaşının araca attığı iddia edildi. Polisin çok yönlü soruşturması sürüyor.

BİR MEKANDA EĞLENDİ VE DÖNÜŞTE YAKALANDI

İstanbul'da dün gece yaşanan olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar arkadaşlarıyla Beylikdüzü'nde bir mekanda bir süre eğlendi. Ardından dönüş yolunda polis çevirmesinde takıldılar.

GÖZALTINA ALINDI

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis Ayşegül Çınar ve arkadaşlarını gözaltına aldı.

Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ederken, uyuşturucu maddeyi Çınar'ın eski erkek arkadaşının da araca bırakmış olabileceği iddia edildi.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çok yönlü çalışması devam ediyor.

Ayşegül Çınar Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmıştı. (SABAH/ Emir Somer- Yunus Emre Kavak)



