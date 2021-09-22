Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Hawaii Five-0'da da karşımıza çıkan ünlü aktör Al Harrington, Dedektif Ben Kokua'yı oynamıştı.

Harrington'ın ailesi , yakın zamanda felç geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldığını söyleyerek ölümünü doğruladı.

Harrington ayrıca klasik Forrest Gump'ta Tom Hanks ile birlikte oynadığı rollerin yanı sıra Charlie's Angels, The Jeffersons, Magnum PI ve Scrubs gibi TV şovlarında konuk oyuncu olarak yer aldı.