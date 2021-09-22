Magazin Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Al Harrington'ın felç geçirdikten sonra 85 yaşında öldü. Ailesi Harrington'ın ölüm haberini doğruladı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 23:29 Son Güncelleme:
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Hawaii Five-0'da da karşımıza çıkan ünlü aktör Al Harrington, Dedektif Ben Kokua'yı oynamıştı.

Harrington'ın ailesi , yakın zamanda felç geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldığını söyleyerek ölümünü doğruladı.

Harrington ayrıca klasik Forrest Gump'ta Tom Hanks ile birlikte oynadığı rollerin yanı sıra Charlie's Angels, The Jeffersons, Magnum PI ve Scrubs gibi TV şovlarında konuk oyuncu olarak yer aldı. 

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