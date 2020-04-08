Ünlü oyuncu hayranlarını korkuttu

1981 doğumlu olan ünlü oyuncu Beyti Engin’in kalp krizi geçirmesi tüm sevenlerini üzdü. Hemen operasyona alınan oyuncuya stent uygulaması yapıldı.

Sevenlerine mesaj yollayan oyuncu, “Bir kalp krizi ve üç stent ile kaldığımız yerden devam. Arayan, soran, yazan herkese teşekkür ederim” diyerek durumunun iyi olduğunu anlattı.

Beyti Engin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Birçok sinema filmi ve dizide rol aldı. Yer Aldığı diziler arasında çok önemli yapımlar var.

Avrupa Yakası, Deli Saraylı, Leyla ile Mecnun (3.sezon), Kayıp, Kurtlar Vadisi Pusu, No:309 ve 4N1K gibi önemli yapımlarda da rol alan Engin Beyti, birçok sinema filminde de bulundu.

Oyuncu büyük beğeni toplayan No:309 isimli dizide Şadi karakterine hayat vermişti.