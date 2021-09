Ünlü oyuncu panseksüel itirafıyla şaşırttı

"Shake It Up" dizisiyle şöhrete kavuşan 24 yaşındaki Bella Thorne, yaptığı açıklamalarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Son olarak cinsel içerikli bir sitede hesap açan ve 24 saatte hiç paylaşım yapmadan 1 milyon Dolar kazanan Bella Thorne, her hafta düzenli olarak cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı.

"LİBİDOM OLDUKÇA YÜKSEK"

Kendisini panseksüel olarak tanımlayan güzel oyuncu, "Libidom oldukça yüksek. Cinsel ilişkiye girmek beni çok mutlu ediyor. Kendimi frenleyemediğim zamanlar bile oluyor. Bu konuda arzu ve isteğim en üst seviyede" ifadelerini kullandı. Öte yandan Thorne geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Telefonumu sadece yalnız olduğum zamanlarda kontrol ediyorum" diyerek dikkat çekmişti.

PANSEKSÜEL NE DEMEK?

Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlarla cinsel ve romantik ilişki kurabilen kişilere panseksüel deniyor.