Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu geçen ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Sevenlerini korkutan Tarık Ünlüoğlu, diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bir süredir hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncudan bugün kötü haber geldi. Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırdı

TARIK ÜNLÜOĞLU HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

1996 Bir Erkeğin Anatomisi

1998 Cumhuriyet

2006 Umut Adası

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

2007 Kabadayı

2009 Aşkın İkinci Yarısı

2011 Eyyvah Eyvah 2





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