Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu

01 Ekim 2019, Salı 13:11 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu geçen ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Sevenlerini korkutan Tarık Ünlüoğlu, diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bir süredir hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncudan bugün kötü haber geldi. Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırdı

TARIK ÜNLÜOĞLU HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

1996  Bir Erkeğin Anatomisi

1998  Cumhuriyet   

2006  Umut Adası

2007  Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım 

2007  Kabadayı     

2009  Aşkın İkinci Yarısı

2011  Eyyvah Eyvah 2     


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