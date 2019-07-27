Ünlü oyuncu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

Yüzlerce film ve dizide rol alan Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Ali’si Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhan’ın vefatıyla ilgili konuşan Müjdat Gezen, “Hem asker arkadaşımdı hem sinema ve dizilerden rol arkadaşımdı. Çok sevdiğim dostumu kaybettim. Çok üzgünüm. Özel bir hastanede tedavi görüyordu” diye konuştu.

YALÇIN GÜLHAN'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Yalçın Gülhan’ın cenazesi yarın Karacaahmet Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

YALÇIN GÜLHAN KİMDİR?

Yalçın Gülhan, 27 Aralık 1944 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Adanalı. Babası Devlet Demir yollarında revizörlüğü (vagon teknisyeni) yapmıştır.

Yönetmenliğini Yavuz Yalınkılınç’ın yaptığı 1964 yapımı “Dağlar Aslanı” filmi ile oyunculuk kariyerime adım attı. 70′li yıllarda Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinin kadrosunda yer aldı.

Yalçın Gülhan, 5 Ekim 1992 – 18 Haziran 2002 tarihleri arasında Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğlu ve Nursan Esenboğa’nın yönettiği, Kandemir Konduk’un senaryosunu yazdığı filmde Şoför Ali karakterine hayat verdi.



