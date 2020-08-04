Ünlü oyuncunun acı günü

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin başrol oyuncusu Aslıhan Güner'in babası hayatını kaybetti. Güner'in babası dün öğle namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncunun babasının kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kamera karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçti. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirdi. Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş Ertuğrul, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza gibi yapımlarda rol alan Aslıhan Güner, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat vermektedir.