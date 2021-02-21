Bir sivil toplum kuruluşu ile işbirliği çerçevesinde verdiği tiyatro dersleri esnasında; reşit olmayan göçmen çocuklara cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Dimitris Lidnadis gözaltına alındı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İFADE VERECEK

Gözaltına alınan Lignadis, savcıya çarşamba günü ifade verecek. Adalet Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada yargının konunun takipçisi olacağı ve iddiaların aydınlatılması için yargı organlarının gerekeni yapacağı ifade edildi.

Sosyal medyada da hakkındaki suçlamalarla geniş yer tutan Dimitris Lignadis, 2019 Ağustos ayından beri yürütmekte olduğu Ulusal Tiyatro Sanat Yönetmenliği görevinden söz konusu suçlamalar nedeniyle 6 Şubat 2021'de istifa etmişti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Yıllar önce sekse karşı bağımlılığı olduğunu ifade eden ünlü yönetmen ve oyuncu ise kendisine yönelik tüm cinsel taciz suçlamalarını reddetti.

Öte yandan daha önce hakkında benzer iddialar olmasına rağmen 2019'da Ulusal Tiyatro Sanat Yönetmenliği görevine getirilmesi nedeniyle Kültür Bakanı Lina Mendoni de eleştirilere maruz kalmıştı.

Dimitris Lignadis'in kendisini oyunculuk yeteneği ile suçsuz olduğuna inandırdığını söyleyen Mendoni, Lignadis'in tehlikeli bir kişi olduğunu dile getirmiş ve eleştiri oklarına hedef olmuştu. Bunun üzerine muhalefet, Kültür Bakanı'nın istifasını istemişti.

(NTV)