Ünlü rapçi Juice WRLD hayatını kaybetti All Girls Are The Same, Lucid Girls, Robbery gibi şarkılarıyla bilinen ünlü rapçi Juice WRLD'ün 21 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Hayranları rapçi Juice WRLD kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.