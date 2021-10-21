Türkiye Ünlü rapçi Murda'nın uyuşturucuya özendirme suçundan 10 yıl hapsi istendi!

Ünlü rapçi Murda'nın uyuşturucuya özendirme suçundan 10 yıl hapsi istendi!

Türkiye

Ünlü rapçi Murda'nın uyuşturucuya özendirme suçundan 10 yıl hapsi istendi!

Geçtiğimiz gün Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı gibi şarkılarınla uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiaları ile gözaltına alınan 'Murda' adıyla tanınan rapçi Önder Doğan daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık, Murda hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak 'uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

21 Ekim 2021, Perşembe 17:46 Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "Murda" olarak bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı Önder Doğan'ın (37) "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürüldü.


5 İLE 10 YIL ARASI HAPSİ İSTENDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, "Duman", "Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan birtakım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesi uyarınca 'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep etti. İddianame kabul edilirse Önder Doğan, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hollandalı şarkıcı Murda, önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra hakkındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınmıştı. Savcılığa çıkarılan Önder Doğan, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Murda savcılığa verdiği ifadesinde, "İki tane 'Duman' isimli şarkım var. Türkiye'de söylediğim 'Duman' adlı şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. 'Pahalı' ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" demişti.

YURT DIŞI YASAĞINA İTİRAZDA BULUNDU

Öte yandan Önder Doğan'ın hakkında konulan yurtdışı yasağına karşı itirazda bulunduğu da öğrenildi.


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