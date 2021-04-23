Ünlü rapçinin esrarengiz ölümü!

Digital Underground'un kurucularından Chopmaster J, grup üyelerinden Shock G'nin otel odasında ölü bulunduğunu duyurdu. Shock G ile çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Chopmaster J, "34 yıl önce, bir hip hop grubu olabileceğimizi ve bununla dünyayı ele geçirebileceğimiz konusunda çılgın bir fikrimiz vardı. Huzur içinde uyu Shock G" notunu düştü.

Rapçi Shock G'nin ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ünlü rapçinin otel odasında ölü bulunduğu belirtildi.