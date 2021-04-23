Magazin Ünlü rapçinin esrarengiz ölümü!

Ünlü rapçinin esrarengiz ölümü!

Magazin

Ünlü rapçinin esrarengiz ölümü!

Shock G sahne adıyla bilinen ABD’li ünlü hip hop şarkıcısı Gregory Jacobs, 58 yaşında hayata veda etti. Ünlü ismin ölüm nedeniyle ilgili soruşturma açıldı.

23 Nisan 2021, Cuma 12:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Digital Underground'un kurucularından Chopmaster J, grup üyelerinden Shock G'nin otel odasında ölü bulunduğunu duyurdu. Shock G ile çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Chopmaster J, "34 yıl önce, bir hip hop grubu olabileceğimizi ve bununla dünyayı ele geçirebileceğimiz konusunda çılgın bir fikrimiz vardı. Huzur içinde uyu Shock G" notunu düştü.

Rapçi Shock G'nin ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ünlü rapçinin otel odasında ölü bulunduğu belirtildi.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
23 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Mehmet Coşkundeniz
Açıklama yapmak çok mu zor?
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Hangimiz yağlanmadık çılgınlar gibi?!
Şirin Sever
Elif Demirtaş Bilir
Masumiyet dizisindeki denklemi izleyici çözdü
Elif Demirtaş Bilir
Uğur Alkapar
Yetenekli Muzo
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Açıklama sırası Ebru Gündeş'te
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
19 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!
Öner Döşer
Funda Duru
Tüm zamanların en ikonik çiftleri
Funda Duru
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Seda Bakan'dan Hadise cevabı