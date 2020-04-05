Ünlü rehberden Hollywood'a özel yayın
Ünlü rehber, tarihçi-yazar Saffet Emre Tonguç programındaki 30 geziyi erteledi. Ama boş durmuyor.
05 Nisan 2020, Pazar 08:08 Son Güncelleme:
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Evden yaptığı canlı bağlantılarla dünyaca ünlü isimler de dahil olmak üzere yabancı dostlarına İstanbul’u gezdiriyor. Saffet Emre Tonguç, Oprah Winfrey, Michael Douglas-Catherine Zeta Jones çifti ile Matthew McConaughey’e mail ve WhatsApp üzerinden İstanbul’un videolarını gönderiyor.
'Dünyanın en güzel kentini hatırlatmak istedim'
Altına düştüğü not şöyle:
“Sıkıntılı zamanlarda dünyanın en güzel kentini hatırlatmak istedim.”
Not: Saffet Emre Tonguç bu isimlere rehberlik yapmıştı.
https://www.instagram.com/p/B-SkSonlrd_/