Evden yaptığı canlı bağlantılarla dünyaca ünlü isimler de dahil olmak üzere yabancı dostlarına İstanbul’u gezdiriyor. Saffet Emre Tonguç, Oprah Winfrey, Michael Douglas-Catherine Zeta Jones çifti ile Matthew McConaughey’e mail ve WhatsApp üzerinden İstanbul’un videolarını gönderiyor.

'Dünyanın en güzel kentini hatırlatmak istedim'

Altına düştüğü not şöyle:

“Sıkıntılı zamanlarda dünyanın en güzel kentini hatırlatmak istedim.”

Not: Saffet Emre Tonguç bu isimlere rehberlik yapmıştı.



