Magazin Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Magazin

Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Muğla’nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 20:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Muğla’nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, ambulansla Denizli´ye getirildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı. Yapılan kontrolde, ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır´ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği öğrenildi.

'KENDİSİNİN DURUMU İYİ OLUP, TETKİKLERİ DEVAM ETMEKTEDİR’

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alınan İnanır’ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır´ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."


DHA

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Kasım 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Sertab neden sinirlendi?
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Aile Danışmanı İrem Hattat: Pandemi sırasında cinsel hayatı sorunlu olan çiftlerin sayısı sorunsuz olanları geçti
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
İzlemedim ama hayranım!
Şirin Sever
Hande Kazanova
15 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
15 Kasım haftasına astrolojik bakış: Tutulmalar başlıyor!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Alişan'a mesaj!
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Anksiyete ve depresyon vakalarında Avrupa'da birinciyiz
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Partnerinizle konuşun
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pelin Karahan karın kaslarıyla şov yaptı