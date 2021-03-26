Ünlü sanatçı müzik klibini iPhone 12 Pro ile çekti

Cehennem single'ı ve dikey formatta çekilen müzik videosu ile Nova, çaresizlik, korku gibi hislere boyun eğmek yerine bu duyguları yaşayan herkesin içindeki gücü tekrar bulmasını amaçlıyor.

Yok Öyle Kararlı Şeyler grubunun solisti ve içerik üreticisi olan Erdem Topsakal tarafından çekilen müzik videosu, İstanbul’un kaosunu, arka sokaklarını ve dokusunu en çarpıcı hâliyle yansıtırken, aynı zamanda gerçek hayatın acımasız yönlerini zengin enstantaneler ve dinamik bir kurguyla dolu dolu anlatıyor.

Cehennem için alışılmış müzik kliplerinin dışına çıkmayı arzu eden Nova Norda, Erdem Topsakal'ın uzun süredir iPhone ile şehirde yakaladığı sahnelerden etkilenerek İstanbul ile ilgili düşünmeye başladı. Erdem Topsakal’ın “çılgın” olarak nitelediği arşivinin Cehennem’le birleşerek derdini anlatması Nova Norda’yı çok heyecanlandırdı.

Nova bu düşüncelerle sokağa çıktıklarını ve garipseyen gözler önünde özgürce çekim yaptıklarını anlatıyor ve ekliyor: "Bence bu klip ile hem kendimize, hem de müzik piyasasına, bir duyguyu anlatan iyi bir iş çıkarmak için devasa prodüksiyon bütçelerine değil, yaratıcı bakış açılarına ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyoruz içten içe."

Müzik videosunun yönetmenliğini yapan müzisyen, reklam yazarı ve içerik üreticisi Erdem Topsakal iPhone XS’ten bu yana dikey videolar çekiyor. Uzun bir süredir kendini İstanbul sokaklarında dolaşarak, iPhone’la dikey kadrajlı videolar çekmeye ve bir şehir arşivi oluşturmaya adadığını belirten Erdem, Nova Norda’nın dikey formatta müzik videosu fikrini heyecan verici buldu.

iPhone 12 Pro’nun Gece modunda çekim performansının tam da bu noktada kilit rol oynadığını belirten Topsakal, tek bir ışık kaynağı ile gerçekleştirdiği çekimlerde gölgelerdeki ayrıntıların istediği gibi öne çıktığını ekliyor. Yönetmen daha az pürüz ve daha az titreşimle Gece modunda loş ışıkta da en az gündüz çekimleri kadar rahat çalıştığını söyledi.

iPhone ile çekilen müzik videosuna Apple Music’ten ulaşabilirsiniz.