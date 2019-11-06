Ünlü şarkıcı Hadise sözünü tuttu, Edanur ile görüştü

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi ile tanışmak isteyen epilepsi hastası hayranı Edanur ile görüştü

06 Kasım 2019, Çarşamba 21:52 Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Hadise sözünü tuttu, Edanur ile görüştü

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi ile tanışmak isteyen epilepsi hastası hayranı Edanur'un çağrısına "En kısa sürede görüşeceğiz." yanıtını vermişti.

Sözünü tuttu

Hadise, sosyal medya hesabından Edanur ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak, "Eda Nur'un bir hayali vardı, benimle tanışmak. Bugün tanıştık, uzun uzun konuştuk. Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi. Asla unutmayacağım. Eda Nur buradan da söylüyorum seni çok seviyorum. İyi ki geldin. Buluşmamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederim." dedi.


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