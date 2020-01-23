Antrenmanlarınızı sevebildiğiniz kadar, sadece sevmediğiniz günler olacaktır. Paula Radcliffe 15 yıldır kadınların maraton rekorunu elinde tutuyor. Paula Radcliffe, '10 dakika kuralı'nı uyguluyor. Yani antrenmana başladıktan 10 dakika sonra hala spor yapma isteğiniz gelmediyse, sporu bırakın ve ertesi gün tekrar deneyin. Bazen ihtiyacınız olan tek şey başlamaktır. Ancak başlayamazsanız da, bir sonraki gün mutlaka telafi edin.

Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız, dışarı çıkmaya ve gezinti yapmaya çalışın. Temiz hava, fark yaratabilir.

10 dakikalık kural dışında, spora başlamanızı sağlayacak başka yöntemler de var.

Küçük yarışmalar yapın

Eğer 10 mil koşmak sizi çok zorlayacaksa, antrenmana 1 mil ile başlayabilirsiniz. Hedefinizi belirleyin böylece her 3 kilometrede bir ilginç bir şey görürsünüz ve fotoğraf çekerek veya mesaj göndererek kendinizi ödüllendirebilirsiniz. İlerleme sabır gerektirir.

Unutmayın; bebek adımlarını atıyor olsanız bile, hâlâ ilerliyorsunuz.

Çevrenizi pozitif insanlarla kuşatın

Sizi neşelendirecek insanlara sahip olmalısınız. Kendinizi negatif insanlardan en önemlisi de sizi hedefinizden alıkoyacak insanlardan uzak tutmanız gerekir. Desteğe ve cesarete ihtiyacınız var. Bunu da iyi insanlarla sağlayabilirsiniz.

Vücudunuzu dinleyin

Egzersiz yaparak sağlıklı vücudunuzla övünebilirsiniz. Ancak spor yaparken vücudunuzu dinlemeyi de ihmal etmemeniz gerekir. Kaslarınız ağrımaya başladığınızda, eklemleriniz hareket etmekte zorlandığında mola verin ve fizyoterapiste görünmeyi ihmal etmeyin.

Antrenman öncesinde iyi bir şekilde ısınma egzersizi yapmayı ihmal etmeyin.

Hedef belirleyin

Kilo vermek' yerine, yarı maraton koşmak veya durmaksızın 20 şınav çekmek gibi hedefler belirleyin. Sizi motive edecek şeyler yapmayı unutmayın.

Hedeflerini kağıt üzerine yazmayı ihmal etme.

Motive edecek playlist yapın

Antrenman yapmak için bir neden bulmanın zor olabileceği günlerde, sizi hareket ettirmek için garanti edilen bazı melodileri dinlemek, dışarı çıkmanızı ve spor yapmanızı sağlayacaktır. Çalma listeniz sizi bir yolculuğa çıkarsın. Kendini güçlü hissettiren şarkıları veya mutlu anıları geri getiren şarkıları dahil edin. Hafif müziklerle başlayın ve sporunuzu hızlandırdığınız zaman şarkıların temposunu da artırın.

Arkadaşlarınızdan size birlikte geçirdiğiniz eğlenceli zamanları hatırlatan şarkılar göndermelerini isteyin.

Antrenmanınızı bir iş toplantısı gibi planlayın

Çalışmamak için söylenen temel mazeretlerden biri 'zaman olmaması'. Egzersiz yapmanız için ajandanızı kullanın ve sizi egzersiz yapmaktan alıkoyacak hiçbir şeye izin vermeyin. Antrenman bir lüks değil, bir zorunluluktur.

Bazı yedek egzersiz setini ofisinizde ya da arabanızda tutun.

Kayıt tutun

Her antrenmandan sonra, bu mutlu, ter sonrası endorfin pusundayken nasıl hissettiğinizi yazın. Motivasyon eksikliği yaşadığınız günlerde bu notları okuyun.

Kaynak: Mirror





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