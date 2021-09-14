Magazin Ünlü yıldız Tanya Fear her yerde aranıyordu! Günler sonra haberi geldi

Ünlü yıldız Tanya Fear her yerde aranıyordu! Günler sonra haberi geldi

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Ünlü yıldız Tanya Fear her yerde aranıyordu! Günler sonra haberi geldi

ABD'nin Los Angeles şehrinde kaybolan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan İngiliz aktris Tanya Fear'ın sağ bulunduğu bildirildi.

14 Eylül 2021, Salı 00:34 Son Güncelleme:
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Los Angeles Polis Departmanı, Fear'ın bulunduğunu doğruladı ve oyuncunun duruma ilişkin ailesine bilgi verildiğini aktardı. Öte yandan polis departmanı, oyuncunun ortadan kaybolmasıyla bağlantılı hiçbir suç faaliyeti bulunmadığını belirtti ancak konuya ilişkin detay paylaşmadı.

2018'de "Doctor Who" dizindeki rolüyle tanınan ve birkaç aydır Los Angeles'ta bulunan 31 yaşındaki Fear'dan arkadaşları ve ailesi, 9 Eylül'den bu yana haber alamadıklarını duyurmuştu.

Los Angeles Polis Departmanı da Fear için 9 Eylül'de kayıp ihbarı yapıldığını doğrulamıştı.

Tanya Fear'ın bulunması için yakınları ve hayranları tarafından sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.

AA

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