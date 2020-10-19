Ünlü yönetmen Safa Önal hak davası açtı!

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran 89 yaşındaki yönetmen, Fanatik Film’in kendisine ait 28 sinema filmini izinsiz olarak YouTube kanalında yayınladığını iddia etti. Mali ve manevi haklarının ihlal edildiğini öne süren Safa Önal, her türlü tazminat talebini saklı tutarak, izinsiz kullanımın giderilmesini istedi. (Hürriyet/ Özge Eğrikar)







