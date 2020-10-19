Magazin Ünlü yönetmen Safa Önal hak davası açtı!

Ünlü yönetmen Safa Önal hak davası açtı!

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Ünlü yönetmen Safa Önal hak davası açtı!

Bugüne kadar 450’den fazla filmin yönetmenliğini yapan ve filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Safa Önal, Fanatik Film şirketine dava açtı.

19 Ekim 2020, Pazartesi 08:16 Son Güncelleme:
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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran 89 yaşındaki yönetmen, Fanatik Film’in kendisine ait 28 sinema filmini izinsiz olarak YouTube kanalında yayınladığını iddia etti. Mali ve manevi haklarının ihlal edildiğini öne süren Safa Önal, her türlü tazminat talebini saklı tutarak, izinsiz kullanımın giderilmesini istedi. (Hürriyet/ Özge Eğrikar)

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