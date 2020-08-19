Ünlü YouTuber Duygu Köseoğlu mahkemeye koştu!

Sosyal medya fenomeni Duygu Köseoğlu'nun başı 3 yıldır menajerliğini yapan ve aynı zamanda sevgilisi olan Onur Turgut ile derde girdi. İddiaya göre sevgilisi tarafından fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalan Köseoğlu Onur Turgut'un kendisine yaklaşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

'Fiziki, psikolojik ve cinsel şiddet uyguladı'

Duygu Köseoğlu mahkemeye sunduğu dilekçede yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Onur Turgut menajerliğimi yaparken duygusal ilişki yaşamaya başladık. Yaklaşık 3 yıldır aramızda hem iş hem de özel ilişki vardır. Bugüne kadarda benim evime de birlikte ikamet ettik.Onur Turgut ilişkimizin başlamasından itibaren bana yönelik fiziki, psikolojik, ve cinsel şiddet uyguladı. Onur Turgut'un ailemi rahatsız etmesi ve başka kadınlarla olan ilişkileri nedeniyle defalarca kez ilişkiyi sonlandırmak istedim ancak tehdit ve baskılara maruz kaldım."

Mahkeme 6 ay uzaklaştırma verdi

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Köseoğlu eski sevgilisi tarafından fiziksel ve cinsel şiddetin önüne geçilmesi için hakkında hakaret, tehdit veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasını, iletişim araçlarıyla kendisini rahatsız etmemesini ve konutuna yaklaşmamasını talep etti. Aile Mahkemesi talebin ardından Onur Turgut'un 6 ay süreyle Duygu Köseoğlu ve ailesine yaklaşmamasına karar verdi.



